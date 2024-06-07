Lise önüne asılan bikini ilanı ortalığı karıştırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Lise önüne asılan bikini ilanı ortalığı karıştırdı

Yunanistan’da bir lisenin önüne asılan ilan ortalığı karıştırdı.

Rodos'taki bir lisenin önüne İngilizce ilan yazan kişinin adada yaşayan bir Norveçli olduğu belirtildi. İlanı fark eden veliler hemen yetkililere haber verirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İsmi açıklanmayan Norveçli, ilanda "Bana 2 saatlik yürüşüyümde eşlik edecek zayıf ve kısa boyulu bir kız öğrenci arıyorum. Bikini ve şort giymeli ve sigara içmemeli. 15 euro vereceğim, benimle tavernanın önünde Perşembe günü 13.00'te buluşun" yazılıydı.

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Rodos genelinde yapılan aramaların ardından polis memurları, reşit olmayanları cinsel eylemlerde bulunmak amacıyla azmettirmekten hakkında dava açılan Norveçlinin yerini tespit etti. Norveçlinin, aleyhindeki hükümlerin öngördüğü prosedürü takip etmek üzere bugün savcılığa getirilmesi bekleniyor

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