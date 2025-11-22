Kocaeli’nin Gebze ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Tatlıkuyu Mahallesi’ndeki özel bir lisede dün kantinden tavuk döner alan 14 öğrenci, kısa süre içinde şiddetli mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayın ardından Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri kantine baskın yaptı. Satılan tavuk dönerden numune alınarak laboratuvar incelemesine gönderildi. Kantin işletmecisi hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Türkiye son dönemde tavuk döner zehirlenmeleriyle sarsılıyor. Geçtiğimiz günlerde yine Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 999 kişi aynı dönerciden zehirlenmiş, işletme sahipleri hakkında 8’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bilirkişi raporunda dönerde listeria monocytogenes dahil dört tehlikeli bakterinin yüksek oranda bulunduğu tespit edilmişti. Bu bakteri nadir de olsa ölümcül sonuçlara yol açabiliyor.

Uzmanlar, tavuk etinin çok hızlı bozulan bir ürün olduğunu, uygun pişirme ve soğuk zincir olmadan tüketilmesinin ciddi risk oluşturduğunu vurguluyor. Salmonella, Campylobacter ve Clostridium perfringens gibi bakteriler en sık görülen etkenler arasında yer alıyor. Özellikle çocuklar, yaşlılar, hamileler ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler yüksek risk grubunda bulunuyor.

Gıda mühendisleri ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları, merdiven altı üretim yapılan, kaynağı belirsiz tavuk kullanılan işletmelerden kesinlikle döner tüketilmemesi uyarısında bulunuyor.

Hijyen kurallarına uyulmayan, saklama koşulları yetersiz yerlerde hazırlanan tavuk dönerin gıda zehirlenmelerinin başlıca nedeni olduğu belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşları daha dikkatli olmaya ve güvenilir işletmeleri tercih etmeye çağırıyor.

Tarım Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklama

2025 yılının Ekim ayında gıda işletmelerine toplam 125.572 adet yurt içi resmi kontrol gerçekleştirilmiştir. Kontroller neticesinde 2.125 idari yaptırım uygulanmıştır. 31 gıda işletmecisi hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.