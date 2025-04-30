Liseli gençler, okulun ekosistemini değiştirdi

Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (ATL) öğrencileri "Gelişim Rüzgarı Projesi" kapsamında biyoloji dersinde eğitici bir etkinliğe imza attı.

CAM FANUS İÇERİSİNDE MİNYATÜR EKOSİSTEM

Biyoloji Öğretmeni Nejla Karahan rehberliğinde yapılan çalışmada öğrenciler, "teraryum" adı verilen cam fanuslar içerisinde minyatür ekosistemler tasarladı. Cam içerisinde yer alan ve dekoratif öğelerden oluşan küçük ekosistem bahçeleri, okul içerisinde hazırlanan köşe ile görücüye çıktı.

Konu ile ilgili Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden yapılan paylaşımda "Gelişim Rüzgarı Projesi kapsamında, ATL öğrencileri biyoloji dersinde teraryum çalışması yaptı. Biyoloji Öğretmeni Nejla Karahan'ın rehberliğinde çalışan öğrenciler, cam içinde mini bahçeler olarak da bilinen teraryum, cam bir muhafaza içinde küçük bitkilerden ve diğer dekoratif öğelerden oluşan küçük ekosistemler tasarladılar ve oluşturdular. Emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.