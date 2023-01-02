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Kocaeli'ndeki liseli gençlerin bıçaklı kavgasında bir yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada lise öğrencisi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:47
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Liseli gençlerin bıçaklı kavgasında bir yaralı

Kocaeli'ndeki liseli gençlerin bıçaklı kavgasında bir yaralı
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AA'nın edindiği bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Erenler Caddesi'nde lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi B.K. (15) bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan öğrencilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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