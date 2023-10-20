Liselilerin 'kız meselesi' kavgasında darbedilip, bıçaklandı; o anlar kamerada

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, 'kız meselesi' nedeniyle lise öğrencileri arasında çıkan kavgada M.S. isimli genç darbedilip, bıçaklandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Liselilerin 'kız meselesi' kavgasında darbedilip, bıçaklandı; o anlar kamerada

Olay, Çayırova ilçesindeki Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSB) meydana geldi. İddiaya göre, aynı okulda eğitim gören lise öğrencileri, kız meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra buluştu. Gençlerin kavgasında M.S. isimli genç, M.A.G. ve yanındaki ismi öğrenilemeyen 2 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan M.S.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, gencin darbedilip, bıçaklanması ise bir başka kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; M.S.'nin 3 kişi tarafından küfredilerek feci şekilde dövüldüğü ve bıçaklandığı anlar yer aldı.

liselilerin-kiz-meselesi-kavgasinda-darbedilip-bicaklandi-o-anlar-kamerada-9835-dhaphoto1-1.jpg

liselilerin-kiz-meselesi-kavgasinda-darbedilip-bicaklandi-o-anlar-kamerada-9835-dhaphoto2-1.jpg

liselilerin-kiz-meselesi-kavgasinda-darbedilip-bicaklandi-o-anlar-kamerada-9835-dhaphoto3-1.jpg

Öne Çıkanlar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
Google Arts and Culture Türkiye tanıtıldı. Cumhuriyetin 100.yılına özel nadide eserler yer alıyor
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star 124. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star ödül oyununu kim kazanacak?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
'Büyükekşi bizim stada zor gelir' diyen kulüp başkanını açıkladı. Şerafettin Tilki bombayı patlattı
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Son Haberler
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı Gündem
Ağrı’da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi Yaşam
Yol kenarında uyuşturucu madde ele geçirildi
Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var" Gündem
Hollandalı aktörün Filistin videosu gündem oldu: "Filistinliler canlı canlı yakılıyor. İnsanlıkla alakalı bir sorun var"
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar Spor
Futbolcular şimdi yandı. Bu paraları kim ödeyecek. Fatih Terim Fonu'nda savcılıktan flaş karar
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz! Gündem
CNN muhabiri Sara Sidner Batı Şeria'da çekim yaparken tepki topladı: Siz soykırım destekçisisiniz!
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Van’da 54 kaçak göçmen yakalandı
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?” Video
Kız kardeşi bombardımanda olan Gazzeli çocuk: “Kız kardeşimin saç telinden alabilir miyim?”