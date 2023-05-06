Litvanya, Fas ve Estonya'da Türk seçmenler sandık başında

Türk seçmenler, Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliğinde kurulan sandıkta yerel saatle 09.00'da oy kullanmaya başladı.

Oy vermek için sandığa gelen vatandaşlar, Aşkabat Büyükelçiliğinin önünde uzun kuyruk oluşturdu.

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme sürecinin başladığı Türkmenistan'da yeterli sayıda Türk seçmen olduğu için büyükelçilikte sandık kurulduğunu ve seçmenlerin 6-7 Mayıs'ta oy kullanabileceklerini belirtti.

Oral, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması durumunda ülkedeki Türk seçmenlerin, Aşkabat Büyükelçiliği'nde 20-21 Mayıs'ta oy kullanabilecekleri bilgisini verdi.

Pakistan

Pakistan'daki Türk seçmenler, başkent İslamabad ile Lahor ve Karaçi kentlerinde, yerel saat ile 09.00'dan itibaren, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliği ile Lahor ve Karaçi Başkonsolosluklarının önünde sabah saatlerinde oy vermeye gelen çok sayıda vatandaş sıraya girdi.

Ülkenin üç şehrindeki Türk seçmenler, 6-7 Mayıs tarihlerinde yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

Pakistan'da ilk defa sandıklar kuruldu

Türkiye'deki bir seçim için ilk defa sandıkların kurulduğu Pakistan'da, 1200'ün üzerinde kayıtlı seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'da ilk defa Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yapıldığını belirterek, ülkedeki gurbetçilerin vatandaşlık haklarını yerine getirebilmeleri için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Paçacı, oy verme işleminin yarın tamamlanmasının ardından sandıkların 8 Mayıs sabahı Türkiye'ye gönderileceğini kaydetti.

Litvanya

Seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı, oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. 7 Mayıs akşamına kadar sandıklarda oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Litvanya'da toplam 795 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Barış Tantekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oy kullanma işlemlerinin bu sabah itibarıyla başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızı gün içinde bugün için akşam 21.00'e, yarın da sabah 09.00'dan 21.00'e kadar Büyükelçiliğimize bekliyoruz." dedi.

Tantekin, vatandaşların kimlik kartlarını yanlarında getirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Yabancı kimlik kartı ile oy kullanılmıyor. 12 saat boyunca kesintisiz şekilde sandıklarımız açık olacak." ifadelerini kullandı.

Yurt dışı seçmen kaydı olan vatandaşların da istedikleri, sandık açılan bir Türk misyonunda oy kullanabileceklerini hatırlatan Tantekin, "Bizim komşularımıza baktığımız zaman Belarus ve Polonya'da sandıklar açılıyor. Letonya'da sandık yok. Dolayısıyla komşu ülkelerden seçmenlerin de gelip oy kullanabilmesi mümkün." diye konuştu.

Fas

Fas’taki Türk seçmenler, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliğinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 700 seçmen için kurulan sandıkta oy verme işlemi, 7 Mayıs Pazar akşamı sona erecek.

Estonya

Türk seçmenler, ilk kez sandık kurulan ülkede, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek.

Seçmenler, 7 Mayıs saat 21.00'e kadar sandıklarda oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Estonya'da toplam 776 seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oylama işlemlerinin problemsiz başladığını belirtti.

Türkoğlu, ilk oyun 09.45 itibarıyla kullanıldığını belirterek, "Hem vatandaş hem siyasi parti temsilcileri hem de müşahitler, kısacası herkes uyum içinde ve sorumluluk bilinciyle görevini yapıyor olmanın heyecanını yaşıyor." ifadesini kullandı.

(AA)