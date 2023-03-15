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Litvanya Parlamentosu, Wagner'i terör örgütü olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu, Ukrayna'da faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketi Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıyan kararı kabul ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 10:36
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Litvanya Parlamentosu, Rus güvenlik şirketi Wagner'i terör örgütü olarak tanıdı

Litvanya Parlamentosu, Wagner'i terör örgütü olarak tanıdı
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Kararda, Wagner'in Ukrayna'da "teröre muadil" sayılabilecek eylemlerde bulunduğu iddia edilerek "Saldırganın (Rusya) yanında askeri eylemlere aktif olarak katıldığı" belirtildi.

Kararda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen iş adamı Yevgeniy Prigojin tarafından kurulan ve Avrupa Birliği ile ABD tarafından yaptırım listesine alınan özel askeri şirket Wagner için "Rusya'nın gölge güç enstrümanı" ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kararda "terör örgütü" olarak tanımlanan grubun Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan ve Mali gibi ülkelerde de faaliyet gösterdiği, ABD Hazine Bakanlığı tarafından "ulus aşırı suç örgütü" olarak tanımlandığına yer verildi.

Diğer ülkelere de Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıma çağrısı yapıldı.

Wagner'in kurucusu Prigojin, karara cevaben Telegram üzerinden "Litvanya bir mikro devlet ve Litvanyalı parlamenterlerin görüşleri, komşu ülkeler Letonya ve Estonya'nın sakinlerini dahi neredeyse hiç etkileyemez." paylaşımında bulundu.

Prigojin, ayrıca, kararın kabulünün Wagner'in çalışmalarını herhangi bir şekilde etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.

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