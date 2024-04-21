Litvanya ve Polonya ortak tatbikat gerçekleştiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Litvanya ve Polonya ortak tatbikat gerçekleştiriyor
Litvanya ve Polonya askerleri NATO müttefikleriyle birlikte Suvalki Koridoru olarak adlandırılan bölgede tatbikat yapıyor.

Suvalki Koridoru, Litvanya-Polonya sınırının yaklaşık 64 kilometrelik stratejik öneme sahip bir bölümü olup Rusya'nın Kaliningrad ve Belarus'un Grodno bölgelerine komşu. Koridorun kapatılması durumunda Litvanya, NATO'daki Batılı ortaklarından izole edilmiş olacak.

Litvanya Ordu Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada "Katılımcılar NATO müttefiklerinin askeri birlikleriyle etkileşim içinde savunma amaçlı askeri operasyonları planlamak ve yönetmekle görevlendirildi" denildi.

Samogitia Motorize Piyade Tugayı ve müttefik birliklerden yaklaşık 1.500 askeri personelin katıldığı tatbikatta yaklaşık 200 adet askeri teçhizat kullanılıyor.

Polonya askeri birliklerinin yanı sıra ABD ve Portekiz askeri personeli de eğitime katılıyor. Tatbikatlar 26 Nisan'a kadar sürecek.

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