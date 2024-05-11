Litvanya'dan Putin'i çılgına çevirecek hamle: Ondan izin alacak değiliz

Hatırlanacağı üzere Fransa ve İngiltere tarafından yapılan açıklamalar sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı, iki ülkenin de büyükelçilerini çağırarak çok sert bir şekilde uyarmıştı. 9 Mayıs’da Zafer Günü Töreni’nde konuşan Putin ise taktik nükleer silahları kullanmaktan bahsederek tehditleri başka bir seviyeye taşıdı.

Hem batılı ülkelerin bir kısmı hem de Rusya tarafından gelen tepkilere rağmen özellikle Baltık ülkeleri, İngiltere ve Fransa’dan yana taraf tutmuş durumda. Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte de Financial Times’a verdiği demeçte safını açıkça belli ederek Putin’i kızdıracak sözler söyledi.

Litvanya Başbakanı verdiği demeçte Ukrayna güçlerini eğitmek için ülkesinin askeri birlik gönderebileceğini belirttikten sonra Litvanya Parlamentosu’nun Ukraynalı askerleri eğitmek konusunda kendisini yetkilendirdiğinin altını çizdi. Başbakan bu hamlenin Rusya’yı kızdıracağını bildiğini söyledikten sonra “Aldığımız kararın gerilimi tırmandıracağının farkındayız ancak gerilim tırmanacak diye, Rusya kızacak diye hareketlerimizi sınırlandıramayız. Eğer sadece Rusya'nın tepkisini düşünseydik Ukrayna için hiçbir şey yapmazdık” dedi.

Prof. Dr. Sedat Laçiner, başbakanın röportajda kullandığı bu sözlerin “Rusya blöf yapıyor. Eğer Rusya'yı dikkate alırsanız, Putin'i dikkate alırsanız, Ukrayna'da hiçbir şey yapamazsınız. Ukrayna savaşı kaybeder. Rusya da böyle birer birer sıradaki ülkeye geçer” anlamı taşıdığını söyleyerek, Baltık ülkelerinin Rusya'nın hedefinde olduğuna dair son günlerde çok sayıda haber çıktığının da altını çizdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis’in The Guardian’a verdiği demeçte sarf ettiği “Biz asker göndermeye hazırız. Fakat bunu bir koalisyonla beraber yapsak daha iyi olur. Arzumuz odur ki Ukrayna içerisinde bir üs oluşturulsun. Bir bölge bu maksatla tahsis edilsin. Burada Ukraynalı askerler eğitilsin. Şimdilik bu iş Ukrayna'nın dışında yapılıyor. Bunu Ukrayna içerisinde yaparsak daha verimli olur" sözlerine de temas eden Laçiner, bu demecin Macron’a açık destek ilanı olduğunu savundu.

Laçiner, röportaj esnasında Litvanya Dışişleri Bakanı’na yöneltilen Putin’in tepkisinden korkup korkulmadığı sorusuna verdiği “Putin'i o kadar da ciddiye almayın. Bizim Ukrayna'ya yapacağımız yardım Putin'in işi değil. Burnunu bizim işlerimize sokmaktan vazgeçsin” cevabının son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Litvanya Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna konusunda oldukça karamsar olduğuna da vurgu yapan Laçiner, Bakan’ın “Ukrayna'da işler iyiye gitmiyor. Şu anda gerçekten kötüye gidiyor ve bu bizim başarısızlığımız. Rusya'nın olası zaferi, Rusya'nın değil batılı müttefik ülkelerin başarısızlığıdır. Biz üzerimize düşeni yeterince yapamadığımız için Ukrayna'da şu anda işler iyiye gitmiyor. Önümüzdeki kışı düşünemiyorum bile” sözlerine yer verdi.