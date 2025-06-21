Livakovic için gelecek teklifi duyurdular

Kaynak: Haber Merkezi
Livakovic için gelecek teklifi duyurdular

Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Dominik Livakovic'e La Liga'dan teklif geldi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de kaleci Dominik Livakovic ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Takımdan ayrılmak istediği iddia edilen Livakovic'e Sevilla talip oldu. Yönetim, Hırvat eldiven için 10 milyon euro bonservis talep ediyor. Fakat İspanyolların 6 milyon euro civarında bütçe ayırdığı iddia edildi.

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan 30 yaşındaki kalecinin Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hırvat kaleci, sarı-lacivertlilerle sona eren sezonda 32 maça çıkarken 9 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

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