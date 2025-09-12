Livakovic'ten transfer açıklaması: Neden Girona'yı tercih etti?

Fenerbahçe'den İspanya'nın Girona takımına kiralık olarak transfer olan kaleci Dominik Livakovic, transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Foot Mercato'nun sorularını yanıtlatan Hırvat file bekçisi La Liga'da oynamanın her zaman hayalinde olduğunu söyledi.

Sezona kötü başlayan neden Girona'yı tercih ettiği sorusu üzerine Livakovic, "Kendimi zihinsel ve fiziksel olarak zirvede hissediyorum. Girona birkaç sezondur hırs ve karakter gösterdi. Bu macerayı dört gözle bekliyorum. Amacım deneyimim, istikrarım ve tutkumla takıma yardımcı olmak" dedi.

Çocukken Iker Casillas ve Gianluigi Buffon'a hayran olduğunu anlatan Livakovic, Emiliano Martinez ve Gianluigi Donnarumma'nın dünyanın en iyi kalecileri olduğunu belirtti.