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Liverpool'a büyük şok: 90+2'de oldu

Kupada İngiliz devi Liverpool'a büyük şok!

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:46
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Liverpool 90+2'de şok oldu

Liverpool'a büyük şok: 90+2'de oldu
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FA Cup 4. Tur karşılaşmasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. The American Express Stadyumu'ndaki maçı Liverpool 2-1'lik skorla kaybetti.
Liverpool, 30. dakiakda Harvey Elliot ile öne geçti. Brighton, bu gole 39. dakikada Lewis Dunk ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Karşılaşma uzun süre 1-1'lik eşitlikle devam ederken, Brighton'da sahneye 90+2. dakikada Kaoru Mitoma çıktı ve takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Bu sonucun ardından Liverpool, FA Cup'a veda etti. Brighton ise tur atladı.

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