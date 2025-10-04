Liverpool çöküş! Galatasaray'dan sonra Chelsea

Premier Lig'in (İngiltere birinci ligi) 7. haftasında Chelsea, Stamford Bridge'de Liverpool'u konuk etti.
Ev sahibi takım, 14. dakikada öne geçti. Moises Caicedo'nun ceza yayını önünden sert şutunda top ağlara gitti: 1-0
???? Dev maçta perdeyi Moises Caicedo muhteşem bir şekilde açtı...— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 4, 2025
???? Jeneriklik gol! | #PL pic.twitter.com/PTg0Cz79gk
Liverpool 63. dakikada skora denge getirdi. Sağ kanattan yapılan ortada Alexander Isak'ın indirdiği topa, kale sahasında vuran Cody Gakpo fileleri sarstı: 1-1
Chelsea son dakika bulduğu golle galibiyete uzandı. 90+5. dakikada soldan ceza sahasına giren Cucurella'nın ortasında, arka direğe açılan topa kayarak vuran 18 yaşındaki genç oyuncu Estevao, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1
???? 18 yaşında, Liverpool'a 90+5'te gol atarak galibiyeti getirmek...— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 4, 2025
???? Chelsea'nin yeni prensi Estevao 3 puanı söktü, aldı... | #PL pic.twitter.com/6FkolpxxAo
Maçı 2-1 kazanan Chelsea 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sezona 5 maçta 5 galibiyet alarak başlayan Liverpool'da kötü gidiş devam etti.
Crystal Palace'a 90+7. dakikada kalesinde gördüğü golle 2-1 mağlup olan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu.
Arne Slot'un öğrencileri, ligde peş peşe ikinci tüm kulvarlarda ise üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.