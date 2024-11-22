Liverpool efsanesi Jamie Carragher, El Hadji Diouf’u sert sözlerle eleştirdi

Liverpool’un 2002 yılında Fransa’nın Lens takımından 10 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği El Hadji Diouf hakkında camiyada büyük umutlar vardı. Ancak Senegal milli takımındaki başarısıyla dikkat çeken Diouf’un Liverpool’daki dönemi, hem performans hem de takım içi ilişkiler açısından tam manasıyla hayal kırıklığı oldu. Senegalli yıldız şimdilerde eski takım arkadaşlarının eleştirileriyle tekrar gündemde.

Senegal’in 2002 Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinde büyük rol oynayan Diouf, Liverpool’da iki sezon boyunca yalnızca 6 gol atabildi. Özellikle 2003/04 sezonunda 33 maçta hiç gol kaydedememesi, Anfield’da umulan etkiyi yaratamadığını gözler önüne serdi. 2005 yılında kulüpten ayrılan oyuncu, bu süre zarfında Steven Gerrard ve Jamie Carragher ile yaşadığı gerginliklerle de gündem oldu. Jamie Carragher, Diouf’u “Liverpool’da oynadığı en kötü futbolcu” olarak nitelendirerek dikkat çekti.

Carragher, “Bir forvetin gol atmadığı bir sezon geçirmesi inanılmaz bir durumdur. O, Liverpool tarihindeki en düşük gol oranına sahip forvetlerden biri” diyerek, Diouf’un performansını ağır şekilde eleştirdi. Bu yorumlar Diouf tarafından tepkiyle karşılandı ve ikili arasındaki tartışmalar yıllar boyunca basın ve sosyal medyada devam etti.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA ÇATIŞMALAR

Diouf’un Liverpool’daki yalnızca Carragher ile değil, Steven Gerrard ile de sorunlar yaşadığı biliniyor. Gerrard, 2007 yılında yazdığı otobiyografisinde Diouf’un takım ruhundan uzak olduğunu belirtti: “Diouf, kendini Liverpool için adamış bir oyuncu değildi. Takımın başarısı yerine kendi çıkarlarını düşündüğüne inanıyorum.”

Diouf ise bu eleştirilere alaycı bir dille yanıt verdi: “Ben Pele’nin yüzyılın en iyi 100 oyuncusu listesine girdim. Gerrard değil. Onu futbolcu olarak saygıyla karşılıyorum ama benden daha bencil birini tanımıyorum.”

TARTIŞMALI KARİYERİN SONU

Liverpool’daki başarısız performansının ardından Bolton Wanderers, Sunderland, Blackburn, Rangers gibi takımlarda forma giyen Diouf, kariyerinin son yıllarını Malezya’da geçirdi. Futbolculuk kariyerine nokta koyduktan sonra da tartışmalı açıklamalarıyla gündemden düşmedi.

Diouf’un Liverpool’daki dönemi, kulübün tarihindeki en hayal kırıklığı yaratan transferlerden biri olarak anılmaya devam ediyor. Ancak bu süreç, sadece düşük performansıyla değil, aynı zamanda yarattığı takım içi sorunlarla da hafızalarda yer edindi.