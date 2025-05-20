Liverpool kazanmayı unuttu: Brighton şampiyonu 3 golle devirdi

Premier Lig'i 34. haftada Tottenham’ı 5-1 mağlup ederek şampiyon tamamlayan Liverpool, bu maçtan sonra kazanmayı unuttu. Arne Slot yönetimindeki Liverpool, şampiyonluğun ilanının ardından çıktığı 3. maçını da kazanamadı.

37. haftada Brighton ile deplasmanda karşı karşıya gelen Liverpool sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. 9. dakikada Harvey Elliott ile öne geçen Liverpool’a Brighton 32’de Yasin Ayari ile cevap verdi. İlk yarının bitimine saniyeler kala Dominik Szoboszlai’nin estetik golü ile yeniden öne geçen Liverpool devreyi 2-1 önde kapattı.

İkinci yarıda galibiyet için baskısını arttıran Brighton 69’da Mitoma’nın golüyle eşitliği sağladı. Liverpool Salah ve Diaz ile önemli fırsatlardan yararlanamazken ev sahibi ekip Jack Hinshelwood’ın 85. dakikada attığı golle maçı çevirdi ve galibiyete ulaştı: 3-2.

35. haftada Chelsea’ye 3-1 mağlup olan Liverpool, 36. haftada da Arsenal ile 2-2 berabere kalırken Brighton karşısında aldığı sonuçla bu sezon ilk kez 3 maç üst üste puan kaybetmiş oldu.

Brighton ise 8. sıraya yükselerek Avrupa kupalarına katılım hedefini sürdürdü.