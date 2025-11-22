Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Nottingham Forest'ı konuk etti. Anfield Stadı'nda oynanan maçtan misafir takım 33'te Murillo, 46'da Nicolo Savona ve 78'de Morgan Gibbs-White'ın attığı gollerle 3-0 galip ayrıldı. Ligde son 7 maçta 6. yenilgisini alan Liverpool 18 puanla 11. sırada bulunuyor. Maça küme düşme bölgesinde başlayan Nottingham Forest ise puanın 12 yaptı 16. sıraya çıktı. Kırmızılar, ligde gelecek hafta West Ham'a konuk olacak, Nottingham ise Brighton'ı ağırlayacak.

ENES ÜNAL PUANI KURTARDI

Günün bir başka maçında Bournemouth, West Ham United'ı konuk etti. West Ham United Callum Wilson'un 12 ve 35'te attığı gollerle 2-0 öne geçti. Marcus Tavernier'in 69'daki penaltı golüyle farkı bire inderen Bourmouth'a Enes Ünal hayat verdi. Uzun süren sakatlık döneminin ardından 80'de oyuna giren milli futbolcu 81'de takımına 2-2 beraberliği ve bir puanı getiren golü attı. Bu beraberlik sonrasında Bournemouth puanını 19, West Ham United ise 11 yaptı.



Premier Lig'de alınan diğer sonuçlar şöyle...

Burnley - Chelsea 0-2

Wolverhampton - Crystal Palace 0-2

Fulham - Sunderland 1-0

Brgihton - Brentford 2-1