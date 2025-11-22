Bundesliga'nın 11. haftasında futbolseverler gole doydu. Zirveyi yakından ilgilendiren Bayern Münih-Freiburg ve Borussia Dortmund-Stuttgart maçları tam 14 gole sahne oldu.

Lider Bayern Münih Allianz Arena'da konuk ettiği Freiburg karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı harika bir geri dönüşle 6-2 kazanmasını bildi ve puanını 31'e yükseltti.

Zirve takibi yapan Borussia Dortmund ise Stuttgart karşısında 3-1 öne geçtiği maçta üstünlüğünü koruyamadı ve son dakika golüyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla iki takım da puanlarını 22'ye yükseltti.