Liverpool'un dünyaca ünlü yıldızı hayatını kaybetti

Liverpool forması giyen 28 yaşındaki Portekizli yıldız Diogo Jota, bu sabah İspanya'nın Zamora ilinde geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.

Kazanın ardından aracın alevler içinde kaldığı ifade edilirken yıldız futbolcunun 26 yaşındaki kardeşi Andre'nin de aynı araçta hayatını kaybettiği belirtildi.

Portekizli süper yıldız uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Rute Cardoso ile 22 Haziran'da evlenmişti.

DİOGO JOTA KİMDİR?



4 Aralık 1996 yılında Portekiz'in Porto kentinde dünyaya gelen Diogo Jota, 2013 yılında FC Paços de Ferreira altyapısına katıldı ve 2014-15 sezonu başında A takıma yükseldi. İlk profesyonel maçına 19 Ekim 2014’te, Taça de Portugal karşılaşmasında Atlético SC’ye karşı çıktı.

Primeira Liga’daki ilk maçına 20 Şubat 2015’te çıkan Jota, ligdeki ilk gollerini 17 Mayıs’ta Académica de Coimbra’ya karşı kaydetti ve bu seviyede gol atan en genç oyuncu olarak kulüp tarihine geçti. 30 Mayıs 2015’te Paços de Ferreira ile beş yıllık yeni bir sözleşme imzaladı.

25 Temmuz 2017’de EFL Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’a kiralık olarak katıldı. İlk golünü 15 Ağustos’ta, Hull City deplasmanında 3-2 kazanılan maçta attı.

30 Ocak 2018’de 14 milyon Euro karşılığında bonservisiyle birlikte Wolves’a transfer oldu. İlk sezonunda 17 gol atarak, takımın Premier Lig’e yükselmesinde büyük rol oynadı ve ligde en çok gol atan beşinci oyuncu oldu.

12 Aralık 2019’da, Beşiktaş’a karşı oynanan grup aşaması maçında 56. dakikada oyuna dahil oldu. Sadece 72 saniye sonra gol atarak 12 dakika içinde hat-trick yaptı ve takımına galibiyeti getirdi.

19 Eylül 2020’de, Liverpool ile 41 milyon Euro karşılığında sözleşme imzaladı. 28 Eylül’de, Premier Lig’deki ilk golünü Arsenal karşısında kaydetti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde FC Midtjylland’a karşı kulüp tarihinin 10.000 golünü attı.

3 Kasım’da Atalanta’ya karşı alınan 5-0’lık galibiyette hat-trick yaptı. Bu performansıyla, Robbie Fowler’dan sonra ilk 10 Liverpool maçında 7 gol atan ilk oyuncu oldu.

22 Kasım’da Leicester City karşısında da gol atarak, Premier Lig’deki ilk dört iç saha maçında da gol atan ilk Liverpool oyuncusu unvanını kazandı.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan Jota, Liverpool formasıyla Premier Lig şampiyonluğu yaşamış, Portekiz Milli Takımı'yla da 2 kez Uluslar Ligi'ni kazanmıştı.

Portekizli yıldızın adı bir dönem Türkiye'den Fenerbahçe ile de anılmıştı.