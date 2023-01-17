Yeni bir Kürk Mantolu Madonna cehaleti patladı! Spor Müdürü Johan Cruyff'ü tanımadı

A Spor'da yorumculuk yapan Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Aspor'un Artı Futbol programında Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff'den bahsederken Cruyff'ü tanımaması ve ismini yanlış telaffuz etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Gürcan Bilgiç hatayı anlayınca, Uzundurukan'ı "Johan Cruyff işte" diye uyardı.

STÜDYO BUZ KESTİ

Bunun üzerine bahsettiği kişinin Johan Cruyff olmadığı belirten Uzundurukan "Johan Cruyff çıkmıyor, böyle bir isimde başka teknik direktör var. Baktım ben, enteresan" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, Zeki Uzundurukan'ı futbolun ikonik isimlerinden Johan Cruyff'ü tanımamasından dolayı eleştirdi.