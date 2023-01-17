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Yeni bir Kürk Mantolu Madonna cehaleti patladı! Spor Müdürü Johan Cruyff'ü tanımadı

A Spor'da futbolsverlere "Yok artık" dedirten bir dialog yaşandı. Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın Johan Cruyff'ü tanımaması sosyal medyada gündeme oturdu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 21:12
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Liyakatin önemi: Spor müdürü futbol efsanesi Cruyff'ü tanımadı

Yeni bir Kürk Mantolu Madonna cehaleti patladı! Spor Müdürü Johan Cruyff'ü tanımadı
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A Spor'da yorumculuk yapan Fotomaç gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, Aspor'un Artı Futbol programında Hollandalı futbol efsanesi Johan Cruyff'den bahsederken Cruyff'ü tanımaması ve ismini yanlış telaffuz etmesi sosyal medyada gündem oldu.

Gürcan Bilgiç hatayı anlayınca, Uzundurukan'ı "Johan Cruyff işte" diye uyardı.

STÜDYO BUZ KESTİ

Bunun üzerine bahsettiği kişinin Johan Cruyff olmadığı belirten Uzundurukan "Johan Cruyff çıkmıyor, böyle bir isimde başka teknik direktör var. Baktım ben, enteresan" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, Zeki Uzundurukan'ı futbolun ikonik isimlerinden Johan Cruyff'ü tanımamasından dolayı eleştirdi.

 

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Ülkemde olanlara artık şaşırmayan adam.
17.01.2023 22:18
Siyasetten sanata spordan ekonomiye 20 yılda ülkemizin içine düştüğü durum. Liyakatın tecrübenin eğitimin kulak arkası edilip Devlet ve devlet destekli kadroların yandaşla doldurulmasının sonucu.  
 
Sabri Davut
17.01.2023 21:28
Yahu gelmiş gecmiş dünya karması yapıs J. Curuyff ilk on birde yer alır.  
 
Gökhan TOPÇU
17.01.2023 21:23
Yok artık  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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