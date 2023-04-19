Lokomotif TIR'ı biçti: 1 ölü

Kayseri'de lokomotif ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Lokomotif TIR'ı biçti: 1 ölü

İHA'nın haberine göre, Boğazköprü Mevkii'nde meydana gelen kazada, hemzemin geçidin olmadığı yerden karşıya geçmeye çalışan Ahmet A. (24) yönetimindeki 38 ACD 094 plakalı kum yüklü TIR'a lokomotif çarptı.

Kazada TIR'ın dorsesi hurdaya dönerken, sürücü Ahmet A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaparken, yaralı sürücü de ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü Ahmet A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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