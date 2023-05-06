Londra metrosunda duman paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Common istasyonunda duman görülen bir metroda yolcular, camları kırarak kendilerini dışarı attı. Panik anları perondaki yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Londra metrosunda duman paniği

(İHA) İngiltere'nin başkenti Londra’daki Clapham Common istasyonunda korku dolu anlar yaşandı. Duman görüldüğü belirtilen bir metronun yolcuları yangın paniğiyle kendilerini dışarı atmaya çalıştı.

Perondaki yolcular da kapıları açmaya çalışırken, metrodakiler camları kırarak dışarı çıkmayı başardı.

Toplu taşıma operatörü Transport for London (TfL) tarafından yapılan açıklamada, metroda yangın çıkmadığı, görülen dumanın metrodaki havalandırma fanında meydana gelen arızadan kaynaklandığı duyuruldu.

Olayda kimsenin yaralanmadığı belirtilirken, duman paniği nedeniyle Northern Hattı'ndaki seferlerde aksamalar meydana geldi.

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