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Londra'nın ünlü Victoria ve Albert Müzesi'nde toplu iftar programı düzenlendi

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en çok ziyaret edilen müzelerinden Victoria ve Albert'te toplu iftar programı düzenlendi.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 12:26
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Londra'nın Victoria ve Albert Müzesi'nde toplu iftar programı düzenlendi

Londra'nın ünlü Victoria ve Albert Müzesi'nde toplu iftar programı düzenlendi
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"Ramazan Çadırı Projesi" tarafından ülkede geleneksel hale getirilen "Açık İftar" etkinlikleri kapsamındaki programa, 400'ün üzerinde kişi katıldı.

AA'ya konuşan Ramazan Çadırı Projesi'nin kurucusu Omar Salha, bu sene projenin 10'uncu yılı olduğunu söyledi.

Bu kapsamda İngiltere'deki 10 farklı şehirde ramazan boyunca iftar etkinlikleri düzenleyeceklerini belirten Salha, bu kentler arasında Londra, Birmingham, Manchester ve Cambridge'in de bulunduğunu ifade etti.

Salha, bu yıl ilk kez ünlü Shakespeare's Globe tiyatrosu, Chelsea futbol takımının Stamford Bridge Stadı ve Brighton and Hove Albion futbol kulübünün American Express Community Stadı'nda yapılacak iftarın en büyüğünün ise Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda düzenleneceğini kaydetti.

Yardım kuruluşu Islamic Relief ile Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gıda desteğinde bulunmak için yardım topladıklarını da anlatan Salha, "Tüm Ramazan Çadırı Projesi olarak geçmiş olsun Türkiye ve hayırlı ramazanlar demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ramazan Çadırı Projesi'nin yöneticilerinden Dowshan Humzah da "Yabancıları arkadaşa çeviriyoruz ve topluluk hissinin oluşmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

İkonik ve tarihi mekanlarda iftar programları düzenleneceğini anlatan Humzah, "Bu yıl futbol kulüplerinden önemli bir katılım var. Pazar günü Chelsea Vakfı ve futbol kulübüyle işbirliğimiz sonucunda bir Premier Lig takımının stadında yapılan ilk iftar etkinliğini düzenleyeceğiz." dedi.

Humzah, Chelsea ve Brighton kulüplerinin stadyumları dışında Aston Villa ve Queen's Park Rangers kulüplerinin statları ile Wembley Stadyumu'nda iftar programları yapılacağını sözlerine ekledi. (AA)

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