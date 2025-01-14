Loris Karius'un yeni takımı belli oldu

Almanya 2. Lig ekiplerinden Schalke 04, bir dönem kiralık olarak Beşiktaş forması da giyen 31 yaşındaki Alman kaleci Loris Karius’un sezon sonuna kadar kadroya katıldığını açıkladı. Sezonun ilk devresini kulüpsüz geçiren Karius, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United'da oynamıştı.

31 yaşındaki Alman kaleci, kariyerinde Mainz, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin, Newcastle United formaları giydi.

SCHALKE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Schalke 04'ten yapılan resmi açıklama yapıldı "Schalke 04 kaleye tecrübeli bir takviye yaptı. Loris Karius sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. 31 yaşındaki kalecinin Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile yaz aylarına kadar sözleşmesi bulunuyordu. 1.90 metre boyundaki kaleci son yıllarda 1. FSV Mainz 05, Liverpool FC, Beşiktaş ve 1. FC Union Berlin takımlarında forma giydi."