Los Angeles şehrindeki orman yangınlarında ölü sayısı 24’e yükseldi

ABD'nin California eyaletindeki Los Angeles şehrinde 6 gün önce başlayan orman yangınları sürüyor ve felaketin bilançosu giderek ağırlaşıyor. Los Angeles Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, Palisades Yangını'nda 8, Eaton Yangını'nda ise 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24'e yükseldi.

KAYIPLARIN SAYISI ARTIYOR

Los Angeles County Şerifi Robert Luna, Palisades Yangını bölgesinde 4, Eaton Yangını bölgesinde ise 12 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

Yetkililer, Palisades Yangını'nın yüzde 11, Eaton Yangını'nın ise yüzde 27 oranında kontrol altına alındığını belirtti. Ayrıca, 105 bin kişinin hala tahliye emri altında olduğu ifade edildi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgedeki diğer küçük çaplı yangınlar da devam etmekte. Söndürme çalışmalarına, California ve diğer eyaletlerden gelen 14 bini aşkın personel, bin 400 itfaiye aracı ve 84 uçak katılıyor. Yangınların kontrol altına alınması için yoğun bir mücadele sürüyor.