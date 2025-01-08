Los Angeles'taki dev orman yangınında hangi ünlüler mağdur oldu?

Belediye Başkanı Karen Bass, yangının hızla yayılması nedeniyle olağanüstü hal ilan ederken, Başkan Joe Biden federal yardım sözü verdi. Yangın nedeniyle 30 bin kişi tahliye edilirken, şehrin itfaiye ekipleri gece gündüz demeden müdahale ediyor. Los Angeles İlçe İtfaiye Departmanı, yangının şu anda “yüzde sıfır” kontrol altına alınabildiğini açıkladı.

YANGINDAN ETKİLENEN ÜNLÜLER VE MÜLKLERİ

Yangının vurduğu Pacific Palisades ve Malibu bölgeleri, Tom Hanks, Ben Affleck, Mark Hamill gibi birçok ünlünün milyon dolarlık evlerine ev sahipliği yapıyor. Yanan evler arasında reality şov yıldızları Spencer Pratt ve Heidi Montag’ın 3 milyon dolarlık malikanesi de bulunuyor.

Ben Affleck: 52 yaşındaki oyuncunun, 20,5 milyon dolarlık bekar evini, şu anki eski eşi Jennifer Lopez'in doğum günüyle aynı gün satın aldığı söyleniyor.Bir dönüm arazi üzerine kurulu 6 bin 200 metrekarelik mülkü, arzu edilen Pacific Palisades bölgesinin yakınında bulunuyor.

Mark Hamill: Star Wars efsanesi Mark Hamill, eşi Marilou ve köpekleriyle birlikte Malibu’daki evinden tahliye edildi. Instagram’da paylaştığı mesajda, “Malibu’yu terk ettik, 1993’ten bu yana en korkunç yangın. Herkes güvende kalsın” dedi.

Tom Hanks ve Rita Wilson: 26 milyon dolarlık malikaneleriyle bilinen çift, tahliye edilenler arasında yer aldı.

Eugene Levy: American Pie filmleriyle tanınan Levy, Temescal Kanyonu’nda yoğun duman nedeniyle zor anlar yaşadı. Los Angeles Times’a verdiği demeçte, “Duman çok koyuydu, alev göremedim ama durum son derece korkutucuydu” dedi.

Spencer Pratt ve Heidi Montag: Reality şov çifti, evlerini tamamen kaybettiklerini açıkladı. Çocuklarıyla birlikte felaketten son anda kurtulduklarını belirttiler.

Jhene Aiko: 36 yaşındaki şarkıcının, 5,6 milyon dolar değerindeki Pacific Palisades evinde, 36 yaşındaki rapçi sevgilisi Big Sean ile birlikte yaşadığı söyleniyor. Aiko'nun beş yatak odası ve beş banyodan oluşan evi, zengin bir bölgede yarım dönümlük arazi üzerinde yer alıyor.

YANGININ YAYILIŞI VE HAVA KOŞULLARI

Kuru hava koşulları ve şiddetli Santa Ana rüzgarları, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Meteorologlar, fırtınanın günlerce devam edebileceğini ve yangının daha da büyüyebileceği uyarısında bulunuyor.

HAVADAN KAYDEDİLEN DEHŞET ANLARI

Yangının boyutunu gözler önüne seren videolar, sosyal medyada hızla yayıldı. Los Angeles Uluslararası Havalimanı’ndan kalkış yapan bir yolcu tarafından kaydedilen bir video, alevlerin şehirde nasıl bir yıkıma yol açtığını gözler önüne serdi.

Uzmanlar: En Kötüsü Henüz GelmediYangın uzmanları, mevcut şartlarda yangının kontrol altına alınmasının oldukça zor olduğunu ve önümüzdeki günlerde hasarın daha da büyüyebileceğini belirtti. Yetkililer, tahliye edilenlerin en kısa sürede güvenli bir yere ulaşması için yoğun çaba harcıyor.

Los Angeles’taki orman yangınları, sadece şehrin değil, birçok ünlünün yaşamını derinden etkiledi. Durumun daha da kötüleşmesi ihtimaline karşı, yetkililer halkı uyarırken, şehirdeki bu doğal felaketin etkileri uzun yıllar hissedilecek gibi görünüyor.