Lösemili çocuklara destek için kermes açtı

Samsun'da yaşayan 48 yaşındaki Yasemin Kılıç, 2 yıl önce lösemi hastalığından kızını kaybetti. Kermes açarak diğer lösemili çocuklara destek olmayı amaçlıyor. Kılıç, "Daha birçok yardım bekleyen, bizlere sevgiyle bakan çocuklarımız var. Onlar için bir aradayız, onlar için buradayız" dedi.

2015 yılında 17 yaşındaki kızı Şeyda Hazal Akpolat lösemi hastalığına yakalandı. Tam 7 yıl bu hastalıkla mücadele eden kızı 2022'de hayatını kaybetti. O günden beri tek amacı lösemili çocuklara destek olmak. Yasemin Kılıç kermesin bu yıl 8.'incisini düzenliyor. Kermesin gelirini de Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği'ne (LÖSAM) bağışlıyor.

Yasemin Kılıç kermesi kendi kreşinin önünde düzenliyor. Kılıç: "2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle duyarlı anneler ve veliler olarak kermes yapıyoruz. Bu da bizim 8'inci kermesimiz. Her sene bu kermesi yaparız ve gelirini LÖSAM'a bağışlarız. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

7 YIL UĞRAŞTI AMA KIZINI KAYBETTİ

Lösemi hastalığından dolayı kızını kaybettiğini ifade eden Kılıç, "Bu yola çıkmamızın sebebi, bende bir lösemi annesiydi. Kızım 7 yıl süren tedavi sonucunda hayatını kaybetti. Lösemi hastalığı için daha duyarlı olup, daha dikkate alıp, daha neler yapabiliriz düşüncesiyle bu yola çıktık. Her yıl bunu yaparız. 2015 yılında biz de lösemiyle tanıştığımızda kızım henüz 17 yaşındaydı. 7 yıl süren bir tedavi sonrasında hayatını kaybetti. Ama bu demek değildir ki, hayat bitmiyor. Daha birçok yardım bekleyen, bizlere sevgiyle bakan çocuklarımız var. Onlar için bir aradayız, onlar için buradayız" diye konuştu.​​​​​​​

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Çocuklarda annelerinin hazırladıkları yiyecekleri satarak hastanelerde yatan lösemili çocukların iyileşmelerine katkıda bulunduklarını söyledi.