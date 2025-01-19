Lossless Scaling, DLSS 4 teknolojisine meydan okuyor

Cemile Kurel
Lossless Scaling, DLSS 4 teknolojisine meydan okuyor

Bilgisayar oyun dünyasında Nvidia’nın RTX 50 serisi GPU’larıyla duyurduğu DLSS Çoklu Çerçeve Üretimi (Multi-Frame Generation) özelliği dikkat çekerken, bazı kullanıcılar için bu teknoloji o kadar da etkileyici değil. Bunun başlıca nedeni, daha uygun fiyatlı bir alternatif olan Lossless Scaling uygulamasının, benzer performans iyileştirmelerini sunuyor olması.

Steam üzerinden sadece 7 dolara satın alınabilen Lossless Scaling, neredeyse tüm grafik kartlarıyla uyumlu çalışıyor. Ayrıca bu uygulama, çerçeve üretimini doğrudan ekran aşamasında gerçekleştirdiği için oyun motoruna müdahale etmiyor. Bu özellik, çevrimiçi oyunlar ve kare hızı sınırı bulunan yapımlarda bile sorunsuz çalışmasına olanak tanıyor. Elden Ring gibi popüler oyunlarda dahi başarıyla kullanılan uygulama, son güncellemeyle birlikte LSFG 3 algoritmasını kullanıcılarına sundu.

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DAHA YÜKSEK HIZ, DAHA AKICI DENEYİM

Lossless Scaling, yapay zekâ donanımı gerektirmeyen ancak makine öğrenimi algoritmalarıyla geliştirilmiş üç farklı seçenek sunuyor. Yeni LSFG 3 algoritması ile çerçeve üretim faktörü 20 kata kadar özelleştirilebiliyor. Ancak, pratik kullanım için 4 kat çerçeve üretimi öneriliyor. Örneğin, RTX 4080 ekran kartıyla 4K çözünürlükte 50 FPS alınan bir oyunda Lossless Scaling etkinleştirildiğinde, kare hızı 170-180 FPS aralığına kadar çıkabiliyor.

Uygulamanın sağladığı performans artışına rağmen, özellikle düşük temel kare hızlarında bazı gecikmeler yaşanabiliyor. Bu nedenle, en az 40 FPS’lik bir temel kare hızına sahip olunması tavsiye ediliyor.

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NVİDİA DLSS 4 KARŞISINDA AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR

Lossless Scaling’in temel dezavantajları arasında, Nvidia DLSS 4’ün aksine oyun motorundan veri alamaması yer alıyor. Bu, bazı görsel öğelerde bozulmalara neden olabiliyor. Örneğin, kullanıcı arayüzü (HUD) öğeleri üzerinde oluşabilecek hatalar, DLSS 4 teknolojisinde daha iyi yönetilebiliyor. Bununla birlikte, Lossless Scaling’in uygun fiyatı ve geniş uyumluluğu, onu birçok kullanıcı için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Sonuç olarak, Nvidia’nın DLSS 4 teknolojisi gelecekte yüksek kalite standartlarını belirleyebilir. Ancak, yalnızca 7 dolar maliyetle sunulan Lossless Scaling, yüksek performans isteyen oyuncular için bütçe dostu bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

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