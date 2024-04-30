LPG ithalatı şubatta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubata dair "LPG Piyasası Sektör Raporu” çerçevesinde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince Cezayir, ABD, Rusya, Norveç, Kazakistan, Yunanistan ve Libya’dan ithalat sağlandı.

LPG ithalatı, şubatta 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 11,45 azalışla 254 bin 876 tona geriledi.

Söz konusu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı ise yüzde 47,34 artarak 47 bin 137 ton olarak gerçekleşti.

İhracat, Tunus, Almanya, İsviçre, Bulgaristan, KKTC, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Seyşeller, Romanya, Ukrayna ve Türkiye serbest bölgeleri olmak üzere 11 ülke ve bölgeye sağlandı.

LPG üretimi ise yine bu dönemde yüzde 23,06 artışla 73 bin 24 ton oldu.

Dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından şubatta 2023 aynı ayına kıyasla yapılan toplam LPG satışı, yaklaşık 307 bin 516 ton oldu.

İlgili ayda, satışlarda yüzde 82,25 pazar payıyla otogaz birinci sırada bulunurken Bunu, yüzde 14,3 ile tüplü LPG ve yüzde 3,44 ile dökme LPG satışları takip etti.