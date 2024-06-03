LPG'ye indirimcik geliyor. İşte tarihi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
LPG'ye indirimcik geliyor. İşte tarihi

Akaryakıt fiyatlarında tabelaların yine değişeceği ortaya çıktı. Salı günü LPG'ye indirim yapılacağı ortaya çıktı.

Dolar/TL ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmaların etkisiyle, benzinin litre fiyatında son olarak 25 Mayıs tarihinde 1,37 TL'lik bir indirim yapılmıştı.

Bu indirimin ardından, İstanbul'un Avrupa yakasında motorin 40,27 TL'den, benzin 41,39 TL'den, LPG ise 21,37 TL'den satılıyordu.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin ardından LPG fiyatlarında da bir indirim bekleniyor.

SALI GÜNÜ LPG’YE 1 TL İNDİRİM BEKLENİYOR

Buna göre, 4 Haziran Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde LPG fiyatlarına 1 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor. Ancak, benzin ve motorinde bir indirim öngörülmüyor.

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LPG FİYATLARININ HESAPLANMASI NASIL YAPILIR?

Ülkemizde LPG ürün fiyatlaması, Sonatrach piyasa fiyatlarına göre belirlenmektedir. Ürün fiyatı, toptancı marjı, dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturur. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edilerek nihai LPG fiyatına ulaşılır.

2 Haziran Pazar günü itibariyle, 17 ilde güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekildedir:

Ankara:

- Benzin fiyatı: 42,39 TL

- Motorin fiyatı: 41,29 TL

- LPG fiyatı: 22,26 TL

İstanbul:

- Benzin fiyatı: 41,38 TL

- Motorin fiyatı: 40,25 TL

- LPG fiyatı: 22,25 TL

İzmir:

- Benzin fiyatı: 42,61 TL

- Motorin fiyatı: 41,54 TL

- LPG fiyatı: 22,19 TL

Antalya:

- Benzin fiyatı: 43,12 TL

- Motorin fiyatı: 42,07 TL

- LPG fiyatı: 22,51 TL

Batman:

- Benzin fiyatı: 44,71 TL

- Motorin fiyatı: 42,16 TL

- LPG fiyatı: 22,17 TL

Diyarbakır:

- Benzin fiyatı: 43,30 TL

- Motorin fiyatı: 42,12 TL

- LPG fiyatı: 21,75 TL

Edirne:

- Benzin fiyatı: 42,52 TL

- Motorin fiyatı: 41,50 TL

- LPG fiyatı: 21,90 TL

Hatay:

- Benzin fiyatı: 42,81 TL

- Motorin fiyatı: 41,70 TL

- LPG fiyatı: 21,63 TL

Kahramanmaraş:

- Benzin fiyatı: 43,01 TL

- Motorin fiyatı: 41,85 TL

- LPG fiyatı: 21,83 TL

Kars:

- Benzin fiyatı: 43,33 TL

- Motorin fiyatı: 42,21 TL

- LPG fiyatı: 21,21 TL

Kocaeli:

- Benzin fiyatı: 42,28 TL

- Motorin fiyatı: 41,12 TL

- LPG fiyatı: 21,93 TL

Manisa:

- Benzin fiyatı: 42,62 TL

- Motorin fiyatı: 41,55 TL

- LPG fiyatı: 22,06 TL

Muğla:

- Benzin fiyatı: 42,64 TL

- Motorin fiyatı: 41,67 TL

- LPG fiyatı: 22,66 TL

Osmaniye:

- Benzin fiyatı: 42,83 TL

- Motorin fiyatı: 41,71 TL

- LPG fiyatı: 21,83 TL

Rize:

- Benzin fiyatı: 42,99 TL

- Motorin fiyatı: 41,87 TL

- LPG fiyatı: 22,82 TL

Trabzon:

- Benzin fiyatı: 42,96 TL

- Motorin fiyatı: 41,84 TL

- LPG fiyatı: 22,37 TL

Van:

- Benzin fiyatı: 43,39 TL

- Motorin fiyatı: 42,27 TL

- LPG fiyatı: 22,49 TL

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