Lübnan İsrail’in kuzeyine 15 roket fırlattı

İsrail Savunma Kuvvetleri, Lübnan'ın kuzeyinden İsrail topraklarına 15 roket fırlatıldığını duyurdu. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Ramal'ın öldürüldüğünü açıkladı.

Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 15 roket fırlatıldığı belirtildi. Akka şehri ve çevresinde siren sesleri duyulurken, roketlerin bir kısmının etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Roket saldırısı nedeniyle yaralanma ve hasar bildirilmediği kaydedilen açıklamada, İsrail Hava Kuvvetleri'nin ayrıca kuzeyde sahil bölgesinde bir insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği belirtildi.

"Hizbullah komutanı öldürüldü"

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Taybeh köyüne düzenlenen hava saldırısında Hizbullah komutanı Muhammed Hüseyin Ramal'ın öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre saldırıda ayrıca Hizbullah'a ait roket rampaları tespit edilerek imha edildi. İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silahları da ele geçirdiği belirtilen açıklamada, İsrail Hava Kuvvetlerinin Lübnan'ın güneyindeki kara birliklerine yönelik fırlatılmaya hazır tanksavar füzesinin bulunduğu noktayı da hedef aldığı aktarıldı.