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Lübnan'da 26 mahkum cezaevinden firar etti

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde yer alan bir cezaevinden 26 hükümlünün kaçtığı bildirildi. Olayın ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda şu ana kadar 1 mahkum yakalandı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 11:20
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Lübnan'da 26 mahkum cezaevinden firar etti, 1'i yakalandı

Lübnan'da 26 mahkum cezaevinden firar etti
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Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bekaa Vadisi'ndeki Cub Cenin Cezaevi'nde tutulan 26 mahkum, sabaha karşı havalandırma boşluğundan firar etti.

Olayın ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda şu ana kadar 1 mahkum yakalandı.

Haberde, firar eden mahkumların çoğunun mal ve silah kaçakçılığından hapis yattığı belirtildi. (AA)

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