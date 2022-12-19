Lübnan'da 26 mahkum cezaevinden firar etti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Bekaa Vadisi'ndeki Cub Cenin Cezaevi'nde tutulan 26 mahkum, sabaha karşı havalandırma boşluğundan firar etti.
Olayın ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonda şu ana kadar 1 mahkum yakalandı.
Haberde, firar eden mahkumların çoğunun mal ve silah kaçakçılığından hapis yattığı belirtildi. (AA)
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