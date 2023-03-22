Emekli askerler hükümet binalarını bastı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yüzlerce gösterici hükümet binalarına baskın düzenleyerek ekonomik krizi protesto etti.

Parlamento ve hükümet merkezi arasındaki yolda ellerinde Lübnan bayraklarıyla yürüyen göstericilerin içinde çok sayıda emekli askerlerin de yer alması dikkat çekti. Hükümet binalarına girmeye çalışan göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.

Lübnan polisi yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

32 yıl boyunca orduda görev yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Muhammed el Hatibi, Reuters'a “Çocuklarımız aç. Ordudan elimiz boş ayrıldık. Sağlık hizmeti yok, birikimimiz yok. Çocuklarımız okula gidemiyor. Fiyatlar durmadan artıyor” dedi.

Lübnan Pound'u 2019'dan bu yana ABD Doları karşısında yüzde 98'den fazla değer kaybetti ve dün tüm zamanların en düşük düzeyine ulaştı.