Lübnan'daki 'çağrı cihazlarının patlatılmasına'na ilişkin MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK'nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorularına cevap verdi.

Bakanlığın gerçekleştirdiği basın açıklaması şu şekilde;

"2 BİN 13 TERÖRİST ETKİSİZ HÂLE GETİRİLMİŞTİR"

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olduğuna dikkati çekerek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil son bir haftada 50, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 2 bin 13 (Irak bin 17/Suriye 996) terörist etkisiz hâle getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

KARA HARP OKULU MEZUNİYET TÖRENİNDEKİ GÖRÜNTÜLER

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ise, Kara Harp Okulu'nun mezuniyet törenindeki görüntülerle ilgili son durumu soran basın mensuplarına şunları söyledi:

"Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili başlatılan süreç devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili hukuk/mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

"TEDBİRLER GÖZDEN GEÇİRİLMEKTE"

Bakanlık kaynakları, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarını ve telsizleri patlatması sonrasında TSK'nın da bu konuda tedbir alıp almadığına dair sorular üzerine, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizde sadece yerli ve milli muhabere sistemleri ve yazılımlar kullanılmaktadır. Üretim sürecine herhangi bir şekilde üçüncü tarafın dâhil olması durumunda tedarik ve üretim sürecinde ilave detaylı kontrol mekanizmalarımız işletilmektedir. Gerek icra ettiğimiz harekatlarda gerekse Ukrayna'da yaşanan savaş ve Lübnan örneğinde olduğu gibi her türlü gelişme sonrasında alınan dersler kapsamında tedbirler gözden geçirilmekte, yeni tedbirler geliştirilmektedir. Bu olay özelinde de Milli Savunma Bakanlığı olarak gerekli incelemeleri yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz son yıllarda muhabere, bilgi sistemleri, elektronik harp ve siber alanda Türk mühendislerinin desteğiyle çok daha güçlü hale gelmiştir" cevabını verdi.

İRAN'IN 2 MİLYON GÖÇMENİ GERİ GÖNDERECEĞİNE DAİR HABERLERE YANIT

Bakanlık kaynakları, İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararı sonrası bunların Türkiye'ye gönderilip gönderilmeyeceğine dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Sınır dışı etme bulunulan ülkeden kolluk marifetiyle vatandaşı olunan ülkeye, transit gidilecek ülkeye veya başka bir ülkeye gönderilme işlemidir. İran'ın 2 milyon göçmeni sınır dışı etme kararından bu göçmenlerin Türkiye'ye gelecekleri anlamını çıkarmak yanlıştır. Sınırlarımız çok yoğun teknolojik sistemlerle korunmaktadır. Alınan yoğun tedbirler sayesinde hudutlarımızdan geçmeye çalışan kaçak göçmen sayısı da son 5 yılın en düşük seviyesindedir. İran'ın göçmenler konusunda tedbirleri artırmasını olumlu olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda dezenformasyon yoluyla algı oluşturmaya çalışanlara karşı dikkatli olunması önem arz etmektedir."