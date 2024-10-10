Lübnan'dan kaç kişi tahliye edildi? Dışişleri Bakanlığı açıkladı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, 966 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 978'İ Türk vatandaşı 24'ü ise KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

Ayrıca Lübnan'dan 1900 kişinin tahliye için başvurda bulunulduğu belirtilirken, son anda gemiye binmekten vazgeçenlerin olduğu söylendi.

Yabancı vatandaşlara öncelik tanındığına dair iddiaları ise bakanlık yalanladı.

GEMİ YOLA ÇIKTI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan'daki tahliye gemilerinin yola çıktığını açıkladı. Lübnan'dan Türk vatandaşlarının tahliyesine dün başlanmıştı. TCG Bayraktar'da 2 gemi Beyrut limanından Türkiye'ye hareket etti. Vatandaşlar, Mersin limanına getirilecek. Türkiye'nin yerli amfibi gemilerinde, sivillerin sağlık kontrolleri de burada görevli doktorlar tarafından gerçekleşecek.

Türkiye, 2006 yılında 34 gün süren İsrail-Lübnan Savaşı'nda da Türk vatandaşlarının tahliyesini yapmıştı.