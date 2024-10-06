Lübnan'dan kaçanlar soluğu Türkiye'de alıyor. Sadece bugün 426 kişi geldi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lübnan'dan kaçanlar soluğu Türkiye'de alıyor. Sadece bugün 426 kişi geldi

İsrail’in Lübnan’da başlattığı hem kara hem de hava operasyonları sonucunda Lübnanlılar ülkelerini akın akın terk etmeye başladı. Sadece bugün 426 Lübnanlı Mersin’e geldi. Savaşından başından bu yana Lübnan’dan Türkiye’ye gelenlerin sayısı bin 400’ü aştı.

İsrail Orta Doğu’da ölüm saçmaya devam ediyor. Netanyahu’nun emri ile önce Gazze Şeridi’ne giren İsrail ordusu rotasını Hizbullah’ı gerekçe göstererek Lübnan’a kırdı. Başkent Beyrut’u bomba yağmuruna tutan İsrail diğer yandan da Lübnan’ın güneyine kara harekâtı başlattı.

Savaştan nasibini alanlar ise her zaman ki gibi siviller oldu. Canlarını kurtarmak isteyen Lübnanlılar ülkedeki tek havaalanının da İsrail’in hedefi olmasının ardından bulabildikleri vapurla ülkeden akın akın ayrılmaya devam ediyor.

Bu göç rotasından birisi de Türkiye oldu. Savaşından başından bu yana Türkiye’ye gelenlerin sayısı bin 400’ü aşarken sadece bugün deniz yolu vasıtası ile Mersin Silifke’ye gelenlerin sayısı 426 oldu.

Türkiye’ye gelenlerden Yahya Nasr isimli bir Lübnanlı kendi ülkesine yapılan saldırıda ABD ve İsrail’in bir olduklarını ve kadın çocuk demeden herkesin gözetilmeden vurulduklarını ifade ederken yine Lübnan'dan ayrılan Muhammed Fadak Hassas son durumun iyi olmadığını, çok büyük bir bomba atılmasının ardından yola çıktıklarını, bir hafta boyunca gemi beklediklerini ve sonunda Türkiye’ye geldiklerini söyledi.

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