Lucas Torreira Devrim Özkan'ı unutamadı! Önce takip etti sonra…

Essin Baris, ile aşk yaşamaya başlayan Lucas Torreira’nın, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle Devrim Özkan’ı unutamadığı ortaya çıktı.

HAMLESİ DİKKAT ÇEKTİ

Eski aşkı Devrim Özkan'ı yeniden takip etmeye başlayan Torreira, bu kez de ünlü oyuncunun fotoğrafını beğendi ardından beğenisini geri çekti.

Uruguaylı futbolcu Devrim Özkan ile birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Torreira, Fransız tasarımcı Essin Baris ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Torreira’dan sürpriz bir hamle geldi. Ünlü futbolcu eski aşkı Devrim Özkan'ı yeniden takip etmeye başladı.

Torreira'nın bu adımına ünlü oyuncu sessiz kalırken ünlü futbolcudan yeni bir atak geldi. Galatasaray'ın yıldız isminin bu hamlesi de sosyal medyanın diline düştü.