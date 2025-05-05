Lucas Torreira için savaş çıktı! İki dev takım transfer için devrede

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Lucas Torreira için savaş çıktı! İki dev takım transfer için devrede

Galatasaray'da kısa bir süre önce sözleşmesi uzatılan Lucas Torreira için flaş bir gelişme yaşandı. Urugaylı oyuncu, Arjantin'in iki dev ekibinin transfer hedefi haline geldi.

Süper Lig devi Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren ve performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Uruguaylı yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira için bir süredir Boca Juniors iddiaları gündemdeydi. Takımdan ayrılacağı iddia edilen başarılı oyuncu, sarı-kırmızılılarla yeni sözleşme imzalayarak bu iddiaları adeta yalanlamıştı. Ancak, bu konu hakkında bu kez bir başka iddia ortaya atıldı.

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LUCAS TORREIRA İÇİN BU KEZ DE HEM BOCA JUNIORS HEM DE RIVER PLATE İDDİASI

Arjantin basınında yer alan habere göre; Lucas Torreira'yı iki Arjantin devi Boca Juniors ve Riverp Plate kadrosuna katmak için girişimlere başlayacak. Özellikle River Plate Teknik Direktörü Marcelo Gallardo'nun, Lucas Torreira'yı transfer etmek için bizzat devreye gireceği kaydedildi.

15 MİLYON DOLARI GÖZDEN ÇIKARDILAR

Haberde, River Plate'in 15 milyon dolarlık bir teklif yapacağı bilgisi verildi. Ancak Torreira'nın, Boca hayranı olduğu ve Juan Roman Riquelme ile olan ilişkisi nedeniyle sarı-lacivertlilere transfer olmaya daha sıcak baktığı belirtildi.

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