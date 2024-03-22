Lucescu, Beşiktaş’ı neden reddettiğini açıkladı: 50 yıl sonra ilk kez dinlendim

Kaynak: Bein Sports
Lucescu, Beşiktaş’ı neden reddettiğini açıkladı: 50 yıl sonra ilk kez dinlendim
Beşiktaş’ta, teknik direktör Fernando Santos ile anlaşmaya varılmadan önce ismi gündeme gelen Mircea Lucescu, siyah-beyazlı kulübün teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpte yeni göreve gelen Hasan Arat yönetimi, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra Mircea Lucescu'nun kapısını çalmış, ancak Rumen teknik adamın teklifi kabul etmemesi üzerine Fernando Santos ile anlaşmaya varmıştı.

“50 YIL SONRA İLK KEZ DİNLENDİM”

Tuttosport'a konuşan Lucescu, Beşiktaş'ın teklifini neden reddettiğini açıkladı.

Lucescu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni sezonda takım çalıştıracağım. 50 yıl sonra ilk kez dinlendim. Ne yazık ki Ukrayna'da yaşananlardan dolayı durup haziran ayını beklemeye karar verdim. Bu nedenle sezon içinde beni isteyen Beşiktaş'a hayır dedim."

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran Mircea Lucescu, Kasım ayında Dinamo Kiev’den ayrılmıştı.

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