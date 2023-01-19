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Padişahların vazgeçilmezi Lüferin kilosu görenleri şok etti

Marmara Denizi'nde geçen yıl yoğun olarak görülen ve 'denizin prensi' olarak bilinen lüfer, bu sezon beklenen bolluğa ulaşmadı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:41
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Lüferin kilosu 400 TL’den satılıyor

Padişahların vazgeçilmezi Lüferin kilosu görenleri şok etti
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Denizlerde 1 Eylül itibarıyla av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar, denize açıldı. Sezonun başlamasıyla palamut bolluğu yaşandı. Yaklaşık 3 ay süren palamut yoğunluğu, yerini çinekopa bıraktı. Son zamanlarda ise tezgahlardaki hamsi bolluğu, dikkat çekti.

Marmara Denizi'nde geçen yıl yoğun olarak görülen ve 'denizin prensi' diye bilinen lüferde henüz beklenen bolluğa ulaşılamadı. Tezgahlarda çok az rastlanılan lüferin kilo fiyatı, 400 TL'ye kadar çıktı.

“ÇİNEKOP FAZLA”

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Kemal Dinçer, "Çinekop, 2 aydan beri devam ediyor. Son günlerde ise hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin kilosu iriliğine göre, 50 lira ile 70 lira arasında değişiyor. Lüfer, bu sene çok az oldu. Lüferin yerine çinekop fazla. Lüfer, bu sene gerçekten 'yok' denecek kadar az.

Geçen sene 85 liraya kadar lüfer sattık fakat bu sene lüfer olmadı. Vatandaş fiyatı ucuz olduğu için hamsi tüketmeyi tercih ediyor. Bundan sonraki dönemde troller çalışırsa pullu balıkların olmasını bekliyoruz. İstavrit, mezgit, tekir gibi balıklar. Av yasağı başlayana kadar olur" diye konuştu.

“FİYATLARDA ARTIŞ OLDU”

Balıkçı esnafından Cemal Kartal da "Şu an hamsi zamanı fakat çinekop da devam ediyor. Hamsi, istavrit, tekir gibi balıkların ise tam zamanı. 2 gündür devam eden fırtına, balık fiyatlarını biraz etkiledi ancak bu durum balık gelmesine engel olmaz. Lodoslu havada Marmara Denizi'nde balıkçılar çalışmaya devam ediyor ancak bir bölgeden balık geldiği için fiyatlarda biraz artış oldu.

Bu sene lüfer az görülüyor. Bu nedenle de fiyatı yüksek. Hamsinin bolluğu uzun bir süre daha gider. İki boyda hamsi geliyor. Karadeniz ve Marmara'dan hamsimiz geliyor. Hamsinin fiyatı da iyi. Kilosunu 50 liradan satıyoruz. İri hamsinin ise kilosu 70 liraya satılıyor" dedi.

(Kaynak: DHA)

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