Lufthansa'dan yeni Tel Aviv kararı

Almanların dev havayolu şirketi Lufthansa Gruptan yeni Tel Aviv kararı geldi. Şirket Tel Aviv'e ucuşlarının iptal süresini uzattı. Yeni karara göre Lufthansa herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için Ocak ayının sonuna kadar Tel Aviv'e uçmayacak.

Lufthansa grubu, Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi durumunda. Şirket, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzattığı bildirildi.

Bu durumdan etkilenen yolcular için Lufthansa çeşitli öneriler sundu. Buna göre yolcular daha sonraki bir seyahat tarihi için ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yaptırabilecek...Yolcu isterse bilet ücreti iadesi de alabilecek.