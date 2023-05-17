Lugano'dan Arjantinlileri kızdıracak açıklama

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Lugano, Arjantin milli takımının Dünya Kupası'nı yardım alarak kazandığını açıkladı.

Lugano'dan Arjantinlileri kızdıracak açıklama

Lugano Dünya Kupası'yla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uruguaylı oyuncu, ''Lionel Messi ve arkadaşlarına verilen 5 penaltıdan 4'ünde düdük çalınmaması gerekiyordu hakemler çok fazla kredi sağladı'' dedi.
FIFA VURGUSU
Diego Lugano aynı zamanda futbol da yeni gelen kurallar hakkında da FIFA'ya eleştirilerde bulundu, ''Mevcut kurallar, oyundan hiçbir şey anlamayan kişiler tarafından yapılıyor. Arkanı dönüyorsun ve top parmağına çarpıyor sonrasında sana penaltı veriliyor. Bu, hiç futbol oynamamış kişilerin vereceği bir karardır, FIFA'nın yaptığı büyük bir hata'' açıklamasında bulundu.

Öne Çıkanlar
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi olma şartları neler?
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
Devleti yükten kurtarmak isteyen ancak görmezden gelinen 550 binden fazla bedelli askerlik mağduru sandığı bekliyor
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
UEFA, Türkiye maçında yaşanan olaylar nedeniyle Ermenistan'a ceza kesti
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
EYT kapsamına alınmayan staj ve çıraklık mağdurlarıyla alay edercesine konuşan Vedat Bilgin Ankara milletvekili seçildi
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Çin’in bedava verdiği aşıları 12 milyon dolara devlete satan Cantürk Alagöz Iğdır’dan AKP milletvekili oldu
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Seçimin galibi: Nefret ve daha fazla nefret
Son Haberler
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı Güncel
Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı Güncel
Trafikte korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili bir anda duman kapladı
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı Güncel
Vatandaş Ekrem İmamoğlu’na sarılarak ağladı
Ankara'da kazanan çıkmadı Spor
Ankara'da kazanan çıkmadı
Adana Demirspor geriden gelip kazandı Spor
Adana Demirspor geriden gelip kazandı
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması Dünya
Beyaz Saray'dan Karadeniz Tahıl Koridoru açıklaması
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı Siyaset
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu’dan YÖK ve üniversitelere seçim çağrısı