Luis Garcia'dan Mourinho'yu çıldırtacak gönderme

Eski Liverpool forveti Luis Garcia, Chelsea neredeyse 20 yıllık tartışmayı yeniden gündeme getirdi. Garcia, Liverpool’un tarihine geçen bir gol atmıştı; bu gol, takımının 2005 UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea’yi yenmesine yardımcı olmuştu. Ancak, bu golün geçerliliği hala tartışmalı. Chelsea tarafı, Anfield'da atılan bu golün çizgiyi geçmediğini savunuyor. Garcia'nın bu golü, Liverpool’un tarihindeki en önemli anlardan biri haline geldi.

MOURİNHO’NUN YORUMLARI

O zamanlar Chelsea’nin teknik direktörü olan, şimdilerdeyse hepinizin gayet iyi bildiği üzere Fenerbahçe'yi çalıştıran José Mourinho, söz konusu golün ardından birçok kez eleştirilerini kendine has üslubuyla dile getirdi. Garcia'nın, kaleci Petr Čech’in üzerinden aştığı topun çizgiyi geçtiğine dair hakem ve yardımcı hakem kararını sorgulayan Mourinho, 2019’da konuyla ilgili dikkat çekici bir yorumda bulundu. Mourinho, “Anfield, futbol oynamak için sihirli bir yer. 2005’te olanlar gibi, orada oyuncuların atmadığı golleri bile taraftar atıyor” diyerek, VAR ve gol çizgisi teknolojisinin olmadığı zamanlarda taraftarların hakemi nasıl yanıltığına göndermede bulunmuştu.

ANFİELD’DAKİ SEVİNÇ

Garcia, X adlı platformda Jimmy Cully mahlaslı bir kullanıcı tarafından paylaşılan gol sevincini tekrardan paylaşarak attığı golden sonra Anfield’ın nasıl coştuğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Garcia, bu görüntüyü alıntılayarak, “Topun çizgiyi geçtiğini kim inkâr edebilir? Harika video!” ifadelerini kullandı. Garcia’nın golü, Liverpool’un AC Milan karşısındaki tarihi geri dönüşüyle sonuçlanan Şampiyonlar Ligi zaferinin bir parçasıydı. Mourinho’nun bu tartışmalı golle ilgili geçmişteki yorumları, rekabetin hala devam ettiğini gösteriyor ve bu konunun futbolseverler arasında nasıl bir etki bıraktığını anlaşılır kılıyor.

Who could deny that the ball did cross the line ... Top video !! https://t.co/Hm8TrdGJnF