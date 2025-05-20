Luis Henrique için veda vakti

Olympique Marseille Başkanı Pablo Longoria, 23 yaşındaki Luis Henrique’nin takımdan ayrılacağını doğruladı. Fransız basınına konuşan Longoria, Inter ile müzakerelerin sürdüğünü ancak sadece bir kulüple sınırlı kalmadıklarını belirtti. Longoria, “Luis Henrique’yi 30 Haziran’dan önce satmayı hedefliyoruz. Hem finansal durumumuz hem de kulübün sahiplik yapısına saygı gereği bu yönde karar aldık” dedi.

Marsilya Başkanı ayrıca, FIFA'nın yeni düzenlemeleriyle transfer pencerelerinin erkene çekildiğine dikkat çekerek, “Kulüpler Dünya Kupası nedeniyle kontratlar ciddi biçimde etkilendi. Piyasa artık çok daha erken hareketleniyor” ifadelerini kullandı.

INTER ANLAŞMAYA YAKIN

Luis Henrique ile uzun süredir ilgilenen Inter, oyuncuyla kişisel şartlarda anlaştı. Ancak İtalyan temsilcisi, Marsilya’nın istediği 30 milyon euroyu düşürmek için görüşmelere devam ediyor. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, yeni bir görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak.

Inter, yaz aylarında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak. Bu da transfer takvimi açısından ekstra bir fırsat yaratıyor.

JUVENTUS VE PREMİER LİG TAKIMLARI DA DEVREDE

Luis Henrique’ye yalnızca Inter değil, Juventus ve bazı Premier Lig ekipleri de talip. Tuttosport’un aktardığına göre, bu kulüpler Marsilya ile temas kurarak transfer için zemin yoklamaya başladı.

Oyuncunun Villarreal ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda sergilediği performans, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti. O maçta Henrique, top kapma mücadelesinde Villarreal’in deneyimli orta sahası Dani Parejo ile sık sık karşı karşıya geldi.

LUİS HENRİQUE KİMDİR?

Henrique, 2020 yılında Brezilya ekibi Botafogo’dan Marsilya’ya transfer olmuştu. Hızı, dripling yeteneği ve geniş alanları etkili kullanmasıyla dikkat çeken genç oyuncu, Fransa’da geçirdiği dört sezonda zaman zaman performans dalgalanmaları yaşasa da potansiyelini sergilemeyi başardı.

Marsilya taraftarları için bir dönemin sonu yaklaşırken, Avrupa devlerinin radarındaki Henrique'nin yeni adresi önümüzdeki haftalarda netleşecek.