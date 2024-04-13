Lüks arabalarıyla ünlenen Menzil şeyhi bu kez de GMC’ye bindi. İşte o görüntüler

Son zamanlarda şeyh kardeşler arasında yaşanan “yeni şeyh kim olacak?” kavgalarıyla sıklıkla gündeme gelen Menzil’de, yeni şeyh bir kez daha lüks arabasıyla görüntülendi.
Söz konusu videoda Menzil’in yeni şeyhi, bir ziyareti sonunda dönüş için arabasına binerken görüntülendi.
Şeyh, lüks arabasına bindiği esnada “hadi herkes arabasına” diyerek çevresine sesleniyor.
Sosyal medyada kısa sürede gündem olan görüntüler büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, başkalarına fakirliği öğütlerden, şükretmeyi öğütlerken, neden kendileri lüks ve şatafat içinde yaşadıklarını belirtti.
"BU KADAR MÜRİDİ VARKEN HELİKOPTER ALMASI LAZIM"
Videoya sosyal medyadan yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcıları mizahi bir dille durumu eleştirirken, şeyhe tepki yağdı.
İşte o yorumlardan bazıları: