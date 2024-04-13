Lüks arabalarıyla ünlenen Menzil şeyhi bu kez de GMC’ye bindi. İşte o görüntüler

Türkiye’nin en büyük tarikat oluşumlarından olan Menzil şeyhi, sürekli olarak lüks ve şatafatlı hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şeyh, son olarak lüks GMC arabasıyla görüntülendi.