Lüks araç vurgunu. Sahte faturalarla Türkiye’ye getirmişler

Ticaret Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre lüks araç operasyonu yapıldı.

Bakanlığın paylaşımında “Ticaret Bakanlığı Lüks Araç İthalatındaki Usulsüzlüğe Dur Dedi” ifadeleri yer alıyor.

530 milyon TL değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edildiğini duyuran bakanlık ve savcılığa sevk edildiğini açıkladı.

Sahte A.TR Dolaşım Belgeleri ile bu araçların Türkiye’ye getirildiğini belirten bakanlık Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunun yapıldığını belirtti.

İŞTE BAKANLIĞIN PAYLAŞIMI:

530 Milyon TL Değerinde 358 Adet Lüks Aracın Sahte Faturalarla İthalatı Tespit Edilerek, Savcılığa Sevk Edildi.

Paralel ithalat yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam etmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkemize sokulduğu tespit edilmiştir. Bu meyanda, soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması ve müsaderesi talep edilmiştir. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 Milyon TL tutarındaki kamu zararının ilgili firmalardan tahsili yoluna gidilmiştir.

Bakanlığın lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir.