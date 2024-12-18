Lüks aracıyla kaza yaptı, yaralı arkadaşlarını bırakıp kaçtı

Kazadan sonra olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

KAZA PAMUKKALE’DE MEYDANA GELDİ

Kaza, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 20 ALC 837 plakalı lüks araç seyir halindeyken, aniden yola çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce 20 AFE 498 plakalı araca, ardından ise 09 YF 324 plakalı park halindeki başka bir araca çarptı.

YARALILAR OLAY YERİNDE KURTARILDI

Kazada araç içinde bulunan Lütfiye F., Elif F. ve Buse Ö. yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk etti.

YOL TRAFİĞE KAPANINCA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YAPILDI

Kaza nedeniyle, Süleyman Demirel Bulvarı’ndaki yol tek şeride düşürüldü. Belediye ekipleri, temizlik çalışmaları yaparak yolu eski haline getirdi. Kaza sonucunda park halindeki araçlar kullanılamaz hale gelirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olay sonrası, polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.