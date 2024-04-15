Lüks markalar neden sporcularla iş birliğine gitmek istiyor?

Lüks markalar, son dönemlerde mankenler yerine sporcularla iş birliği yaparak ürünlerini tanıtmak ve geniş kitlelere yayılmak istiyor. Markaların, sporcularla iş birliğine gitmek istemesinin bazı nedenleri var.

Bunlardan ilki olarak; sporcuların genellikle geniş bir hayran kitlesine sahip olması gösterilebilir. Markalar, hayran kitlelerini potansiyel müşteri olarak görerek tabanını genişletme fırsatını yakalar.

Öte yandan; sporcuların fiziksel yetenekleri ve genellikle sağlıklı yaşam tarzları, lüks markalar için de çekici bir imaj oluşturabilir. Bu markaların ürünlerini, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam tarzının sembolü olarak sunma konusunda sporcular önemli bir rol oynayabilirler.

Sporcuların moda influencer'larına dönüşmesi, modern toplumun bir sonucu olarak da görülebilirken, spor dallarına yapılan yatırımlar ve ilgi, markaların da bu alana yönelmesini sağladı.

SOSYAL MEDYA VE HAYRANLAR DİKKATİ BURAYA ÇEKİYOR

Sporcular, bu dönemde sadece saha içindeki performanslarıyla değil, aynı zamanda stil ve moda anlayışlarıyla da dikkatleri üzerlerine çekiyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle, sporcuların giyim tarzları ve yaşam tarzları, takipçileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabiliyor.

ÜNLÜ SPORCULAR İLE MARKALAR EL ELE...

Son dönemde; Serena Williams, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lebron James, Rafael Nadal, Lewis Hamilton gibi sporcular, yaptıkları yüksek maliyetli anlaşmalarla dikkatleri üzerlerine çekti.