Lüks otelde taciz skandalı! Kadın avukat Rus turistten şikayetçi oldu

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük'teki lüks bir otelde yaşanan olay, adli makamlara taşındı. İstanbul Barosu'na kayıtlı ve 7 aylık hamile olan B.Ç.Y. adlı avukat, Rus turist S.V. hakkında taciz ve kasten yaralamaya teşebbüs suçlamalarıyla şikayetçi oldu.

Olayın detaylarına göre, B.Ç.Y. ve ailesi, otelin lobisinde bulunan gösteriyi izlemek için zaman geçirirken, masaların sahipliği konusunda bir anlaşmazlık yaşandı. B.Ç.Y.'nin ifadesine göre, kayınvalidesi bir masaya eşyalarını bıraktıktan sonra, masanın kendilerine ait olduğunu belirtmek amacıyla el işareti yaptı. Ancak, masaya oturan S.V. isimli Rus turist, kayınvalidesini iterek yerinden kaldırdı.

B.Ç.Y., yaşananları engellemek için müdahale ettiğinde, S.V.'nin kendisini iterek taciz ettiğini iddia etti. Ayrıca, S.V.'nin kendisine ve kayınvalidesine yönelik Rusça hakaretlerde bulunduğunu, ardından öpücük atarak taciz ettiğini belirtti. Olaya tanık olan diğer bir şahıs da, hamile bir kadına bu şekilde davranışta bulunmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

B.Ç.Y., yaşadığı taciz ve yaralanma olayı nedeniyle S.V.'den şikayetçi oldu ve Rus turistin ülkeden çıkartılmasını talep etti. Ancak, Rus turist S.V. ise suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.