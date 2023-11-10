Lüks restorant'ta kurtlu dondurma servisi. Alırken bir değil iki kere düşünün

Ülkemizde de faaliyet gösteren dünyaca ünlü zincir fast-food markalarında satılan dondurmaların makine bölümünde ne olduğunu çeken bir şahıs, herkesin gözünün önünde olupta kimsenin dikkat etmediği bir detayı ortaya çıkardı.

Dondurma makinesinin içi sökülünce dondurmaların saklandığı yerde onlarca kurtçuk çıkıyor.

Sosyal medyada görüntülerin yayılmasından sonra birçok kullanıcı bir daha bu makinelerden dondurma almayacağı yorumlarını yaptı.

Kısa sürede binlerce kere izlenen video, sosyal medyada yayılırken kullanıcıların da tepkisini çekti.