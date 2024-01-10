Lüks rezidansta kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde Aydın Aksakdemir isimli erkek, birlikte yaşadığı eczacı Şule Tokel ile lüks rezidansın otoparkında otomobil içerisinde tartışmaya başladı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sırasında otoparkta bulunan M.K. bağrışmaları duyup ikilinin yanına geldi.

Aksakdemir tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartarak Tokel'e ateş etti. Tartışmayı ayırmaya çalışan M.K. da kurşunların hedefi oldu. Aksakdemir daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

Silah sesini duyan site görevlileri ve komşular ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksakdemir ve Tokel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.K. ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor.

Aksakdemir ve Tokel'in cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı.